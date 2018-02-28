Негода в Україні: десятки сіл залишилися без світла, дороги перекриті (фото)

На трасах у багатьох регіонах облаштували майданчики для відстою вантажних автомобілів і пункти обігріву.

Комунальники працюють у посиленому режимі / Facebook / Київпастранс

Зима не залишає Україну. В останній день лютого - траси перекриті, деякі села залишилися без світла. Через сніг та сильний вітер на дорогах утворилися замети. Вантажний транспорт не пускають у великі міста.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Снігопади в Україні / Facebook / Київпастранс

На Харківщині з обмороженнями кінцівок госпіталізовано 40-річного чоловіка. На Донеччині без світла залишилося два десятка сіл. В заметеній снігом Одесі скасували навчання в школах ще на два дні

Снігопади в Україні / Facebook / Київпастранс

Одеські школярі отримали додатковий вихідний через негоду, яка накрила регіон у вівторок. Сніг ішов цілий день, а в області подекуди фіксували великі замети.

Майже всю ніч замітало і Київ. Щоб столиця не зупинилися в суцільному ранковому заторі, з п'яти годин ранку в місто не пускають фури. Обмеження буде діяти до 10:00.

Снігопади в Україні / Facebook / Київпастранс

На трасах у багатьох регіонах облаштували майданчики для відстою вантажних автомобілів і пункти обігріву. ДСНС і всі комунальні служби перейшли на посилений режим роботи. Особливо уважні зараз в обленерго та тепломережах, адже із-за морозів і сильного вітру можуть бути обриви проводів, а з-за мороза можуть почати рватися труби.

Як повідомляв УНІАН, Україну сьогодні накриють снігопади, у всіх регіонах буде холодно.