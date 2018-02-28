Негода в Україні: десятки сіл залишилися без світла, дороги перекриті (фото)

08:43, 28 лютого 2018
1447
0

На трасах у багатьох регіонах облаштували майданчики для відстою вантажних автомобілів і пункти обігріву.

Facebook / Київпастранс
Комунальники працюють у посиленому режимі / Facebook / Київпастранс

Зима не залишає Україну. В останній день лютого - траси перекриті, деякі села залишилися без світла. Через сніг та сильний вітер на дорогах утворилися замети. Вантажний транспорт не пускають у великі міста.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Facebook / Київпастранс
Снігопади в Україні / Facebook / Київпастранс

На Харківщині з обмороженнями кінцівок госпіталізовано 40-річного чоловіка. На Донеччині без світла залишилося два десятка сіл. В заметеній снігом Одесі скасували навчання в школах ще на два дні

Facebook / Київпастранс
Снігопади в Україні / Facebook / Київпастранс

Одеські школярі отримали додатковий вихідний через негоду, яка накрила регіон у вівторок. Сніг ішов цілий день, а в області подекуди фіксували великі замети.

Майже всю ніч замітало і Київ. Щоб столиця не зупинилися в суцільному ранковому заторі, з п'яти годин ранку в місто не пускають фури. Обмеження буде діяти до 10:00.

Facebook / Київпастранс
Снігопади в Україні / Facebook / Київпастранс

На трасах у багатьох регіонах облаштували майданчики для відстою вантажних автомобілів і пункти обігріву. ДСНС і всі комунальні служби перейшли на посилений режим роботи. Особливо уважні зараз в обленерго та тепломережах, адже із-за морозів і сильного вітру можуть бути обриви проводів, а з-за мороза можуть почати рватися труби.

Як повідомляв УНІАН, Україну сьогодні накриють снігопади, у всіх регіонах буде холодно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Стрічка новин