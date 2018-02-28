Штормовий вітер та ожеледиця: синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

Місцями пориви вітру сягатимуть 25 м/с.

Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 28 лютого, у багатьох областях України очікується сильний вітер та ожеледиця.

Читайте також Україну сьогодні накриють снігопади, у всіх регіонах буде холодно (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"28 лютого на дорогах країни ожеледиця; у південній, східній частині та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25 м/с; в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях місцями сильний сніг, хуртовини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі у зв'язку з погіршенням погодних умов школи та дитсадки не будуть працювати до 1 березня включно.