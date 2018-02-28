В Одеській області зі снігових заторів рятувальники звільнили 17 автомобілів

З початку негоди до пунктів обігріву звернулися 347 осіб.

В Одеській області автомобілі застрягли в снігових заметах / ДСНС

В Одеській області зі снігових заторів рятувальники витягли 17 автомобілів.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, на звільнення із снігових заторів транспорту населення станом на 8.00 залучали рятувальників 17 разів.

"З неблагополучних ділянок автодоріг витягли 17 автомобілів, з них вантажних і спеціального транспорту 2 одиниці", - йдеться в повідомленні.

На території області місцевими органами виконавчої влади визначені 217 стаціонарних пунктів обігріву, розташованих в будівлях соціального призначення. Підрозділами ГУ ДСНС розгорнуто 4 наметових та 1 пересувний пункт обігріву: два - в Одесі, по одному - в Ізмаїлі, Подільську та Білгород-Дністровському. З початку негоди, приблизно за добу, до пунктів обігріву звернулися 347 осіб.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, у багатьох областях України очікується сильний вітер та ожеледь.