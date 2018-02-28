Через негоду в Україні знеструмлено 97 населених пунктів

На Донеччині без електроенергії залишились майже 30 населених пунктів.

Через негоду знеструмлено майже 100 населених пунктів / Фото УНІАН

У ніч з 27 на 28 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП в Україні знеструмлено 97 населених пунктів в 11 областях.

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За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Донецькій області знеструмлено 29 населених пунктів, Харківській – 19, Запорізькій – 10, Сумській – 9, Чернігівській – 7, Херсонській – 6, Дніпропетровській – 5, Кіровоградській – 5, Київській – 4, Черкаській – 2 та Луганській – 1.

Зазначається, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

Нагадаємо, 28 лютого в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.