У Чорному та Азовському морях піднявся рівень води, затопило дорогу на Арабатську стрілку

Рівень моря досяг стихійної відмітки.

Через опади затопило дорогу на Арабатську стрілку / www.vizit.ks.ua

Через сильні опади у Чорному та Азовському морях піднявся ріень води, у Херсонській області затопило дорогу на Арабатську стрілку.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"28 лютого вночі та вранці в Генічеську (Херсонської області) підйом рівня моря з досягненням стихійної відмітки 658 (затоплення причалів, території рибзаводу, моста, шосейної дороги на Арабатську стрілку)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП в Україні знеструмлено 97 населених пунктів в 11 областях.