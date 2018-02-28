Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали більше 30 осіб

12:55, 28 лютого 2018
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Землетрус магнітудою 7,5 стався 26 лютого.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Більше 30 осіб загинули в результаті землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї.

У Мексиці стався землетрус магнітудою 4,8

Землетрус магнітудою 7,5 стався 26 лютого в 96 км на північний захід від міста Менді в провінції Саутерн-Хайлендс в Папуа-Новій Гвінеї, передає Сіньхуа.

Наразі відомо, що загинули більше 30 осіб.

Раніше повідомлялося, що в мексиканському штаті Оахака 19 лютого стався землетрус магнітудою 6,0. У столиці Мехіко пролунав сигнал тривоги, проте підземні поштовхи не відчувалися.

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