Через негоду на Житомирщині вночі працювали близько 50-ти працівників підрядних організацій та 35 механізмів

Через ускладнення погоди Служба автомобільних доріг у Житомирській області звернулася до учасників руху з проханням без нагальної потреби не користуватися автотранспортом.

В обласному центрі працювало 16 одиниць спецтехніки / фото zt-rada.gov.ua

Через негоду на шляхах Житомирщини уночі працювали близько 50-ти працівників підрядних організацій та 35 механізмів.

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Про це УНІАН повідомили у Службі автомобільних доріг у Житомирській області.

"Починаючи з вечора 27 лютого та упродовж цієї ночі на території Житомирської області спостерігався невеликий сніг з поривчастим вітром. Товщина опадів на поверхні ґрунту становить близько 20-ти сантиметрів. Для забезпечення руху на шляхах області всю ніч працювало близько 50-ти працівників підрядних організацій та 35 механізмів, і зараз ці роботи тривають", - сказано у повідомленні.

Через ускладнення погоди Служба автомобільних доріг у Житомирській області звернулася до учасників руху з проханням без нагальної потреби не користуватися автотранспортом.

"Водії вантажних транспортних засобів, обов’язково тримайте при собі ланцюги протиковзання, передній та задній гаки для буксирування та буксирувальний ремінь", - зазначають у відомстві.

Також через негоду розчищають сніг і в Житомирі: за даними міськради, в ніч з 27 на 28 лютого на вулицях міста працювало 16 одиниць спецтехніки.