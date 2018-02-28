На Полтавщині через негоду жінці довелось народжувати вдома – медики давали поради телефоном

Пологи почали приймати рідні жінки, врешті-решт народився хлопчик.

На Полтавщині швидка не приїхала на пологи через сніговий замет / dpchas.com.ua

В Полтавській області застряг у сніговому заметі автомобіль швидкої допомоги, який їхав до породіллі. Пологи у жінки почали приймати рідні, які слухали телефонні консультації медиків.

Читайте також Через негоду на Житомирщині вночі працювали близько 50-ти працівників підрядних організацій та 35 механізмівЯк повідомляє ТСН, врешті-решт, у жінки народився хлопчик.

Речниця ГУ ДСНС в Полтавській області Світлана Рибалко повідомила, що швидка потрапила до снігового замету дорогою до села Максимівка.

«Рятувальники відбуксирували її [швидку] на безпечну ділянку дороги, але жінка народила вдома. І вже в супроводі рятувальників і лікарів, які прийняли пологи, породілля поїхала до лікарні", - зазначила представниця ДСНС.

Зазначається, що цієї ночі на Полтавщині зі снігових заметів рятувальники витягли півтори сотні автомобілів (здебільшого - вантажівок).

Нагадаємо, в останній день лютого Україна потерпає від негоди. Через сніг та сильний вітер на дорогах утворилися замети. Вантажний транспорт не пускають у великі міста. Низку українських доріг перекрито, деякі села залишилися без світла.