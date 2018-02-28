На Полтавщині через негоду жінці довелось народжувати вдома – медики давали поради телефоном
Пологи почали приймати рідні жінки, врешті-решт народився хлопчик.
В Полтавській області застряг у сніговому заметі автомобіль швидкої допомоги, який їхав до породіллі. Пологи у жінки почали приймати рідні, які слухали телефонні консультації медиків.
Через негоду на Житомирщині вночі працювали близько 50-ти працівників підрядних організацій та 35 механізмівЯк повідомляє ТСН, врешті-решт, у жінки народився хлопчик.
Речниця ГУ ДСНС в Полтавській області Світлана Рибалко повідомила, що швидка потрапила до снігового замету дорогою до села Максимівка.
«Рятувальники відбуксирували її [швидку] на безпечну ділянку дороги, але жінка народила вдома. І вже в супроводі рятувальників і лікарів, які прийняли пологи, породілля поїхала до лікарні", - зазначила представниця ДСНС.
Зазначається, що цієї ночі на Полтавщині зі снігових заметів рятувальники витягли півтори сотні автомобілів (здебільшого - вантажівок).
Нагадаємо, в останній день лютого Україна потерпає від негоди. Через сніг та сильний вітер на дорогах утворилися замети. Вантажний транспорт не пускають у великі міста. Низку українських доріг перекрито, деякі села залишилися без світла.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +11°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+22°... +12°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+16°... +11°
-
Львів+17°... +9°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+17°... +11°
-
Сімферополь+27°... +18°
-
Суми+26°... +18°
-
Тернопіль+18°... +10°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+17°... +10°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+23°... +13°
-
Чернівці+19°... +12°