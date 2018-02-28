На Донеччині рятувальники звільнили зі снігових заметів 30 автомобілів

Наразі рятувальники працюють у посиленому режимі.

На Донеччині 30 автомобілів застрягли у снігових заметах / ДСНС

За минулу добу у Донецькій області рятувальники 30 разів надали допомогу водіям, які потрапили у снігову пастку.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, у м. Маріуполь Донецької області неподалік с. Виноградне військовий автомобіль потрапив у сніговий замет. Представники 24-ої Державної пожежно-рятувальної частини 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області за допомогою буксирувального тросу витягли військовий МАЗ на проїжджу частину дороги.

А на трасі Маріуполь – Запоріжжя у Нікольському районі поблизу с. Назарівка рятувальники Головного управління ДСНС України у Донецькій області вилучили 9 легкових та 11 вантажних автомобілі з снігового замету на розчищену ділянку дороги.

Наразі рятувальники Головного управління ДСНС України у Донецькій області працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, в Одеській області зі снігових заторів рятувальники витягли 17 автомобілів.