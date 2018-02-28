Негода на Житомирщині: рятувальники відбуксирували рейсовий мікроавтобус, "швидку" та легковик

14:55, 28 лютого 2018
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Наразі через негоду у Житомирі та Житомирській області спецтехніка активно розчищає автошляхи від снігу.

Рятувальники відбуксирували транспортні засоби / фото УНІАН
Рятувальники відбуксирували транспортні засоби / фото УНІАН

На Житомирщині через негоду  протягом доби рятувальники відбуксирували рейсовий мікроавтобус, швидку допомогу та легковик.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

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Так,  до Служби порятунку «101» міста Коростень надійшло повідомлення, що необхідна допомога рятувальників у буксируванні автомобіля швидкої допомоги.

На місці події з’ясувалося, що для зручної госпіталізації хворого автомобіль, що прибув на виклик, під’їхав впритул до житлового будинку та не зміг зрушити з місця через обледенілу дорогу. Для транспортування чоловіка медики викликали іншу швидку, яка відвезла його до лікарні.

Під’їзд до будинку був незручний, тому рятувальники разом із місцевими мешканцями вручну виштовхали транспортний засіб на дорогу.

Також фахівці ДСНС виїхали для надання допомоги в село Іванівка Житомирського району. Там рейсовий мікроавтобус перестав працювати під час руху  проїжджою частиною. В салоні знаходилося 7 пасажирів. За допомогою троса рятувальники відбуксирували автобус, після чого він зміг самостійно продовжити рух. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Також у селі Перші Бровки  Андрушівського району бійці ДСНС вивільнили легковик, що через перемети злетів з дороги у кювет та в’їхав у паркан приватного домоволодіння.

Як повідомляв УНІАН,  через негоду у Житомирі та Житомирській області спецтехніка  активно розчищає автошляхи від снігу.

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