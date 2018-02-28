Сьогодні ввечері в Києві поновиться снігопад

15:08, 28 лютого 2018
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Завтра в столиці прогнозують сильний сніг, хуртовини.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні ввечері в Києві очікується відновлення снігопаду.

В Одеській області зі снігових заторів рятувальники звільнили 17 автомобілів

Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА.

У четвер, 1 березня, в Києві прогнозують сильний сніг, хуртовини, вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі місцями пориви вітру 15-20 м/с.

У випадку погіршення погодних умов в'їзд великогабаритного та великовагового транспорту до Києва можуть знову обмежити. Обмеження в'їзду в місто дозволить уникнути блокування руху на дорогах та перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, у багатьох областях України очікується сильний вітер та ожеледь.

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