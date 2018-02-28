Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у перший день весни (карти)
1 березня у Києві потепліє, та вже наступного дня морози повернуться.
Погоду 1-го березня в Україні знову визначатиме південний циклон. Він йде з Чорного моря через Крим на Запоріжжя, Донеччину, Дніпро, потім Полтаву, Суми, Київ.
Через негоду в Україні знеструмлено 97 населених пунктів"Завтра складна погода зі снігом та штормовим вітром передбачається у південній частині України, у більшості центральних областей, на Сході та Півночі", - йдеться у повідомленні синоптика Наталки Діденко у Facebook.
За її словами, західні області завтра уникнуть впливу циклону - там або місцями щось трохи політає або взагалі без опадів. Проте саме Захід виявиться нашим полярним центром - вночі до 20, вдень до -12 градусів.
"Головні акценти на 1 березня такі: морозяка - на Заході; шторм та ожеледь - на південному сході; Південь, Схід, Центр (окрім Вінниччини) - сильні снігопади; Північ - сніг та сильний вітер.У Києві завтра циклон", - прогнозує синоптик.
Лише на завтра Діденко прогнозує потепління у столиці, а 2 березня мороз знову повернеться.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+16°... +11°
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Львів+17°... +9°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+17°... +11°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+17°... +10°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+19°... +12°