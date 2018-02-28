Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні у перший день весни (карти)

15:33, 28 лютого 2018
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1 березня у Києві потепліє, та вже наступного дня морози повернуться.

Циклон вируватиме в Україні / facebook.com/tala.didenko
Циклон вируватиме в Україні / facebook.com/tala.didenko

Погоду 1-го березня в Україні знову визначатиме південний циклон. Він йде з Чорного моря через Крим на Запоріжжя, Донеччину, Дніпро, потім Полтаву, Суми, Київ.

Через негоду в Україні знеструмлено 97 населених пунктів"Завтра складна погода зі снігом та штормовим вітром передбачається у південній частині України, у більшості центральних областей, на Сході та Півночі", - йдеться у повідомленні синоптика Наталки Діденко у Facebook. 

За її словами, західні області завтра уникнуть впливу циклону - там або місцями щось трохи політає або взагалі без опадів. Проте саме Захід виявиться нашим полярним центром - вночі до 20, вдень до -12 градусів.

"Головні акценти на 1 березня такі: морозяка - на Заході; шторм та ожеледь - на південному сході; Південь, Схід, Центр (окрім Вінниччини) - сильні снігопади; Північ - сніг та сильний вітер.У Києві завтра циклон", - прогнозує синоптик.

Лише на завтра Діденко прогнозує потепління у столиці, а 2 березня мороз знову повернеться.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

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