У Києві завтра пройде сніг, температура до -9°.

17:00, 28 лютого 2018
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Опади у столиці очікуються протягом всього дня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 березня у Києві пройде сніг, температура до -9°.

На Донеччині рятувальники звільнили зі снігових заметів 30 автомобілів

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -4°, ввечері - до -5°. Вітер північний і північно-східний, до 6,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:44, а зайде у 17:37.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 1 березня, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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