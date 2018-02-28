Засніжило: в мережі опубліковано фото снігового завалу під Харковом

20:03, 28 лютого 2018
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Снігопади, хуртовини та сильні пориви вітру очікуються в більшості областей, в тому числі і в Харківській.

Сніговий завал на трасі Чугуїв-Мілове / фото apostrophe.ua
Сніговий завал на трасі Чугуїв-Мілове / фото apostrophe.ua

У Харківській області тривають роботи з прибирання снігу з доріг, місцями висота завалів досягає трьох метрів.

Засніжений трамвай у Харкові возив пасажирів (відео)

Фотографії завалів публікують у соціальних мережах жителі області, передає Апостроф.

На фото – траса Чугуїв-Мілове.

Як повідомляється, на даний момент опади припинилися, однак Гідрометцентр вже заявив, що вночі з 28 лютого на 1 березня очікують відновлення сильних снігопадів у зв'язку з приходом в Україну двох активних циклонів.

Снігопади, хуртовини та сильні пориви вітру очікуються в більшості областей України, в тому числі і в Харківській.

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