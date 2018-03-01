Весна в Україні почнеться з морозів і снігопадів (карта)

08:00, 1 березня 2018
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Місцями до -19°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 1 березня, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.

На Донеччині рятувальники звільнили зі снігових заметів 30 автомобілів

На сході пройде сніг, температура до -9°. Жителів південних регіонів очікують снігопади. Температура до -19°.

На заході України також очікуються опади. Температура до -19°.

У північних областях пройде сніг. Температура до -9°. У центрі - снігопади, температура до -16°.

Прогноз на 1 березня / УНІАН
Прогноз на 1 березня / УНІАН

За народним прогнозом, 1 березня - день бога Ярила. У цей день прийнято не працювати, а влаштовувати свято на честь приходу весни. Але якщо десь чується зяблик - весна буде холодною.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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