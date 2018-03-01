Негода в Одеській області: закрито 460 навчальних закладів, розгорнуто 222 пункта обігріву
Всі населені пункти підключені до електропостачання, крім села Лиманське Татарбунарського району.
В ході засідання оперативного штабу Одеської обласної державної адміністрації з питань негоди озвучили оперативну інформацію щодо ситуації з бурхливою стихією.
Як повідомляє "Думська", через погіршення погодних умов заняття припинені в 460 навчальних закладах з 12 районів області. Освітні заклади не відвідують понад 178 000 учнів.
У ході засідання також повідомили, що по області розгорнули 222 пункти обігріву. За минулу добу до них звернулися 238 осіб, троє з них - з ознаками переохолодження.
Засніжило: в мережі опубліковано фото снігового завалу під Харковом
При цьому всі населені пункти підключені до електропостачання, крім села Лиманське Татарбунарського району. За останньою інформацією, тут з ладу вийшов трансформатор, і без світла залишилися 84 користувача.
Відзначається, що в області очікуються пориви вітру до 27 метрів в секунду з сильним снігом і хуртовиною.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +14°
-
Дніпро+23°... +11°
-
Донецьк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запоріжжя+24°... +12°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+26°... +14°
-
Кіровоград+26°... +11°
-
Луганськ+21°... +10°
-
Луцьк+28°... +15°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+25°... +12°
-
Одеса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+29°... +15°
-
Сімферополь+23°... +6°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +15°
-
Харків+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+25°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+27°... +17°