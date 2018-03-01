Негода в Одеській області: закрито 460 навчальних закладів, розгорнуто 222 пункта обігріву

Всі населені пункти підключені до електропостачання, крім села Лиманське Татарбунарського району.

Освітні заклади не відвідують понад 178 000 учнів / фото УНІАН

В ході засідання оперативного штабу Одеської обласної державної адміністрації з питань негоди озвучили оперативну інформацію щодо ситуації з бурхливою стихією.

Як повідомляє "Думська", через погіршення погодних умов заняття припинені в 460 навчальних закладах з 12 районів області. Освітні заклади не відвідують понад 178 000 учнів.

У ході засідання також повідомили, що по області розгорнули 222 пункти обігріву. За минулу добу до них звернулися 238 осіб, троє з них - з ознаками переохолодження.

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При цьому всі населені пункти підключені до електропостачання, крім села Лиманське Татарбунарського району. За останньою інформацією, тут з ладу вийшов трансформатор, і без світла залишилися 84 користувача.

Відзначається, що в області очікуються пориви вітру до 27 метрів в секунду з сильним снігом і хуртовиною.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.