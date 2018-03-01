Сьогодні в Києві пройде сніг, вдень до -6°

08:30, 1 березня 2018
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Ввечері у столиці трохи похолодає.

У Києві сьогодні снігопад продовжиться / УНІАН
У Києві сьогодні снігопад продовжиться / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 березня у Києві пройде сніг, температура до -9°.

Перший день весни в Україні буде холодним і зі снігом (відеопрогноз)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -6°, ввечері -7°. Вітер північний і північно-східний, до 6,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:44, а зайде у 17:37.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 1 березня, в Україні збережеться холодна погода, по всій країні пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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