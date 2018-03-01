Березень принесе до України хуртовини, штормовий вітер та ожеледицю

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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Сьогодні, 1 березня, майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов: хуртовини, сильний вітер, ожеледиця.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях сильний сніг, хуртовини, снігові замети. У Приазов'ї подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; окремі пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни очікується ожеледиця.

Нагадаємо, за добу у Донецькій області рятувальники 30 разів надали допомогу водіям, які потрапили у снігову пастку.