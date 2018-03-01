Березень принесе до України хуртовини, штормовий вітер та ожеледицю

09:03, 1 березня 2018
2944
0

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 1 березня, майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов: хуртовини, сильний вітер, ожеледиця.

Сьогодні в Києві пройде сніг, вдень до -6°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях сильний сніг, хуртовини, снігові замети. У Приазов'ї подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; окремі пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни очікується ожеледиця.

Нагадаємо, за добу у Донецькій області рятувальники 30 разів надали допомогу водіям, які потрапили у снігову пастку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Стрічка новин