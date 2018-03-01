Снігопад в Україні: до Києва не пускають вантажівки, на Одещині обмежують рух транспорту

Тимчасово заборонено в’їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон.

1 березня на більшій частині території України складні погодні умови / фото УНІАН

Тимчасово заборонено в’їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон.

Таке рішення місцевих органів влади на період складних погодних умов, повідомляє Укравтодор.

"Станом на 7:00 01.03.2018р. спостерігається сніг в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях та м. Києві. За рішенням місцевих органів влади на період складних погодних умов тимчасово заборонено в’їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон", - йдеться у повідомленні.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях швидкість вітру сягає до 20 м/с. Температура повітря на більшій території України коливається від -6° до -25°С.

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Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей місцями засніжене, на окремих ділянках снігові перемети.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря коливається від -18° до -22°С. Стан покриття в більшості перевалів сухе, лише на Вишківському засніжене.

Обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на ділянках доріг:

Київська область:

На всіх дорогах при в'їзді в м. Київ.

Одеська область:

М-05 Київ – Одеса, М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ; М-15 Одеса – Рені; М-16 Одеса – Кучургани; М-27 Одеса – Чорноморськ; М-28 Одеса – Южний; Н-33 Одеса – Б.-Дністровський – Монаші; Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг; Р-72 КПП «Старокозаче» – Б.-Дністровський.

Миколаївська область:

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (в районі н.п. Коблево);

Херсонська область:

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на в'їзді у м. Херсон);

"За повідомленням УкрГМЦ 01 березня на більшій частині території України складні погодні умови: сильний сніг, хуртовини, вночі в Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях дуже сильні снігопади, вдень у південних та центральних областях помірний сніг. Вітер північно-західний 15-20, у Приазов’ї 25-27 м/с", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Київ через сильну заметіль з самого ранку паралізували затори.