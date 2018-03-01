Снігопад в Україні: до Києва не пускають вантажівки, на Одещині обмежують рух транспорту
Тимчасово заборонено в’їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон.
Тимчасово заборонено в’їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон.
Таке рішення місцевих органів влади на період складних погодних умов, повідомляє Укравтодор.
"Станом на 7:00 01.03.2018р. спостерігається сніг в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях та м. Києві. За рішенням місцевих органів влади на період складних погодних умов тимчасово заборонено в’їзд великовагового транспорту у міста Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Херсон", - йдеться у повідомленні.
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях швидкість вітру сягає до 20 м/с. Температура повітря на більшій території України коливається від -6° до -25°С.
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Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей місцями засніжене, на окремих ділянках снігові перемети.
На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря коливається від -18° до -22°С. Стан покриття в більшості перевалів сухе, лише на Вишківському засніжене.
Обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на ділянках доріг:
Київська область:
На всіх дорогах при в'їзді в м. Київ.
Одеська область:
М-05 Київ – Одеса, М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ; М-15 Одеса – Рені; М-16 Одеса – Кучургани; М-27 Одеса – Чорноморськ; М-28 Одеса – Южний; Н-33 Одеса – Б.-Дністровський – Монаші; Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг; Р-72 КПП «Старокозаче» – Б.-Дністровський.
Миколаївська область:
М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (в районі н.п. Коблево);
Херсонська область:
М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на в'їзді у м. Херсон);
"За повідомленням УкрГМЦ 01 березня на більшій частині території України складні погодні умови: сильний сніг, хуртовини, вночі в Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях дуже сильні снігопади, вдень у південних та центральних областях помірний сніг. Вітер північно-західний 15-20, у Приазов’ї 25-27 м/с", - додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що Київ через сильну заметіль з самого ранку паралізували затори.
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Запоріжжя+24°... +12°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+26°... +14°
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Кіровоград+26°... +11°
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Луганськ+21°... +10°
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Луцьк+28°... +15°
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Миколаїв+25°... +12°
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Одеса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Сімферополь+23°... +6°
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Суми+23°... +12°
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