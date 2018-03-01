Через негоду в Україні знеструмлено 174 населені пункти (відео)
У кількох містах через погану погоду обмежили в’їзд великогабаритного транспорту.
Внаслідок ускладнення погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП в Україні знеструмлено 174 населені пункти в 10 областях.
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Про це повідмоляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, без електроенергії залишилися 42 населені пункти у Донецькій області, Черкаській – 23, Миколаївській – 23, Одеській – 20, Дніпропетровській – 16, Харківській – 15, Херсонській – 13, Запорізькій – 9, Сумській – 8 та Київській – 5.
Рятувальники зазначають, що для забезпечення розчистки доріг та міст від снігу обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до міст Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Херсон та на окремих ділянках доріг Запорізької, Одеської, Миколаївської та Київської областей.
Через сильний вітер обмежено лоцманську проводку суден у Маріупольському, Миколаївському, Одеському, Херсонському та Южненському морських торгівельних портах.
Аеропорти працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, 1 березня майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов: хуртовини, сильний вітер, ожеледиця.
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