У Херсоні сніговий апокаліпсис: снігу місцями намело по шию, городяни пересуваються на лижах (фото, відео)

Щоб дістатися на роботу, люди були змушені штовхати тролейбуси, адже транспорт просто не міг виїхати з заметів.

Херсонці змушені самі штовхати тролейбуси / фото: Василь Крестинич

У Херсон 1 березня прийшла справжня зима. Місто замело снігом. Такого снігопаду херсонці не бачили давно.

Судячи з відео, які публікують користувачі в мережі місцями снігу намело практично по шию й пройти зовсім не можливо.

На відео присутня ненормативна лексика

Сильний снігопад приніс херсонцям багато труднощів. Жителі по-різному виходять з складної ситуації. Так, один з місцевих жителів вирішив для пересування містом скористатися лижами, пише "Типичний Херсон". Херсонця на лижах помітили неподалік від Центрального ринку, поруч з Автостанцією. Він прямував у бік Панкратовського мосту від пл. Свободи.

Херсонці нерозчищеними тротуарами змушені пробиратися до зупинок, повідомляє Херсон.сity. Людям доводиться виходити на дорогу, бо там сніг абияк укатали машини.

Щоб дістатися на роботу, люди змушені штовхати тролейбуси, так як випав вчора сніг у величезному обсязі не дозволяє електротранспорту самостійно долати замети.

Так у Херсоні сьогодні люди добиралися на роботу / фото: Василь Крестинич

Сніг в Херсоні / kherson.net

Як повідомляв УНІАН, в мережі було опубліковано фото снігового завалу під Харковом висотою в людський зріст.