У Києві через снігопад громадський транспорт курсує без дотримання графіка руху

У столиці сьогодні очікується сильний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, снігові замети.

Через негоду громадський транспорт курсує без дотримання графіка УНІАН

У Києві через погіршення погодних умов громадський транспорт курсує без дотримання графіка руху.

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Як повідомляє комунальне підприємство "Київпастранс", у зв'язку з погіршенням погодних умов на всіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне становище - курсування без дотримання графіка руху.

Працівники "Київпастрансу" в посиленому режимі прибирають дороги і зупинки, балансоутримувачем яких є комунальне підприємство.

Разом з тим, за інформацією прес-служби КМДА, комунальні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків негоди: задіяно 293 одиниці снігоприбиральної техніки "Київавтодору", 180 одиниць техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць, близько 90 тракторів і малої механізації "Київзеленбуду" і техніка інших підприємств.

Крім того, у Києві працює 36 бригад з ручного прибирання, які розчищають від снігу тротуари і зупинки громадського транспорту, які знаходяться на балансі підприємств корпорації, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів.

Для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, які заважають розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.

У прес-службі нагадали, що сьогодні, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується сильний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, снігові замети.

Нагадаємо, 1 березня майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов: хуртовини, сильний вітер, ожеледь.