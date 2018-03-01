У "Борисполі" через негоду на 30 хвилин затримують рейси

11:13, 1 березня 2018
157
0

Затримки пов'язані з обробкою повітряних суден спеціальною рідиною.

В Борисполі через снігопад затримують рейси / facebook.com/airportboryspil
В Борисполі через снігопад затримують рейси / facebook.com/airportboryspil

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт "Бориспіль" попередив пасажирів про затримки на 30 хвилин рейсів, запланованих на сьогоднішній день, у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Через негоду в Україні знеструмлено 174 населені пункти

Про це УНІАН повідомила голова прес-служби аеропорту Тетяна Ярош.

"У зв'язку зі снігом існують незначні затримки, пов'язані з обливом спеціальною рідиною ПС (повітряних суден - УНІАН), до 30 хв. А так все в штатному режимі", - повідомила вона, відповідаючи на питання про затримку рейсів.

Нагадаємо, в Києві через погіршення погодних умов громадський транспорт курсує без дотримання графіка руху.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Стрічка новин