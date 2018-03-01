У "Борисполі" через негоду на 30 хвилин затримують рейси

Затримки пов'язані з обробкою повітряних суден спеціальною рідиною.

В Борисполі через снігопад затримують рейси / facebook.com/airportboryspil

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт "Бориспіль" попередив пасажирів про затримки на 30 хвилин рейсів, запланованих на сьогоднішній день, у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Читайте також Через негоду в Україні знеструмлено 174 населені пункти

Про це УНІАН повідомила голова прес-служби аеропорту Тетяна Ярош.

"У зв'язку зі снігом існують незначні затримки, пов'язані з обливом спеціальною рідиною ПС (повітряних суден - УНІАН), до 30 хв. А так все в штатному режимі", - повідомила вона, відповідаючи на питання про затримку рейсів.

Нагадаємо, в Києві через погіршення погодних умов громадський транспорт курсує без дотримання графіка руху.