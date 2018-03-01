У "Борисполі" через негоду на 30 хвилин затримують рейси
Затримки пов'язані з обробкою повітряних суден спеціальною рідиною.
Найбільший в Україні міжнародний аеропорт "Бориспіль" попередив пасажирів про затримки на 30 хвилин рейсів, запланованих на сьогоднішній день, у зв'язку з погіршенням погодних умов.
Через негоду в Україні знеструмлено 174 населені пункти
Про це УНІАН повідомила голова прес-служби аеропорту Тетяна Ярош.
"У зв'язку зі снігом існують незначні затримки, пов'язані з обливом спеціальною рідиною ПС (повітряних суден - УНІАН), до 30 хв. А так все в штатному режимі", - повідомила вона, відповідаючи на питання про затримку рейсів.
Нагадаємо, в Києві через погіршення погодних умов громадський транспорт курсує без дотримання графіка руху.
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