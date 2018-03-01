Синоптик розповіла про погоду в Києві на найближчі дні

Завтра опади ослабнуть.

Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні в Києві протягом усього дня утримаються складні погодні умови із сильним вітром та хуртовинами, завтра опади вщухнуть.

Читайте також Через негоду в Україні знеструмлено 174 населені пункти

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Кияни! Ми практично в епіцентрі циклону.

Тому снігопади, снігові замети, хуртовини, штормовий вітер - все це до кінця дня і навіть найближчої ночі", - пише вона.

За інформацією Діденко, завтра, 2 березня, у столиці очікується ослаблення опадів, але 3 березня до України знову прийде активний циклон.

Нагадаємо, 1 березня майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов: хуртовини, сильний вітер, ожеледиця.