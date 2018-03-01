Отака весна, малята: березень українці зустріли з лютими морозами та хуртовинами (відео)

Синоптики радять не засмучуватися - вже за тиждень холоди мають відступити.

Нарешті прийшла довгоочікувана весна. Березень зустрів українців хуртовинами, штормовим вітром та ожеледицею. Але синоптики радять не засмучуватися - вже за тиждень холоди мають відступити.

Та поки ж в Україні лютують морози. Сьогодні вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях очікується сильний сніг, хуртовини, снігові замети. У Приазов'ї подекуди - налипання мокрого снігу та ожеледь; окремі пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни очікується ожеледиця.

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У "Борисполі" через негоду затримали рейси. До Києва не пускають вантажівки, на Одещині обмежують рух транспорту. Через негоду в Україні знеструмлено 174 населені пункти.