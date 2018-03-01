На Херсонщині у снігових заметах застрягли більше 180 автомобілів

13:10, 1 березня 2018
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Рятувальники закликають громадян без нагальної потреби не виходити з дому.

На Херсонщині через негоду ускладнено рух транспорту / ДСНС
На Херсонщині через негоду ускладнено рух транспорту / ДСНС

Через складні погодні умови у Херсонській області у снігових заметах застряг 181 автомобіль.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Так, з другої половини дня 28 лютого до 7:00 1 березня відбуксировано 127 транспортних засобів, з яких 5 карет швидкої допомоги. 

Наразі на цілодобовому чергуванні від ГУ ДСНС України у Херсонській області знаходиться 42 одиниці техніки та 137 чоловік особового складу, оперативна група та допоміжна техніка високої прохідності, що готова до функцій за призначенням. Від органів влади та місцевого самоврядування діє 49 пунктів обігріву. 

Заначається, що через негоду обмежено рух від кордону м. Миколаїв до м. Херсон для вантажного та великогабаритного транспорту. 

Рятувальники закликають громадян без нагальної потреби не виходити з дому, обмежитися в пересуванні на транспортних засобах, особливо великогабаритних.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП в Україні знеструмлено 174 населені пункти в 10 областях.

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