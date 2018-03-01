Весна затримується: снігопади атакуватимуть Київ до кінця тижня

Інтенсивність снігопадів поступово знижуватиметься.

У п'ятницю, 2 березня, сніг йтиме вночі / фото УНІАН

Снігопади йтимуть в Києві до кінця цього тижня, поступово знижуючи інтенсивність.

Про це повідомили в прес-службі столичної адміністрації з посиланням на інформацію синоптиків.

Так, у п'ятницю, 2 березня, сніг йтиме вночі, вдень - без істотних опадів. Температура вночі близько 10 градусів морозу, вдень - до 6-8 градусів нижче нуля.

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"3 березня – сніг, температура вночі 7-9 градусів, вдень 1-3 градуси морозу, на дорогах ожеледиця, вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. 4 і 5 березня невеликий сніг, температура вночі 11-13 градусів морозу, вдень 4-6 градусів морозу", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи погодні умови, столична влада звернулася до водіїв з проханням не паркувати автомобілі вздовж доріг та в заборонених для цього місцях.

Киян закликають по можливості не користуватися приватними авто, віддавши перевагу громадському транспорту, а також стежити за прогнозами погоди, плануючи маршрути.

Як повідомляв УНІАН, синоптик розповіла про погоду в Києві на найближчі дні.