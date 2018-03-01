"Найближчим часом цього не буде": синоптик розповів, коли в Україну прийде потепління

14:12, 1 березня 2018
2989
0

У північних та східних областях України найближчим часом значного потепління не очікується.

фото nkul.livejournal.com
У більшості областей потеплішає 6-7 березня / фото nkul.livejournal.com

Незначного потепління українцям слід чекати на початку наступного тижня.

У Херсоні сніговий апокаліпсис: снігу місцями намело по шию, городяни пересуваються на лижах (фото, відео)

Про це в коментарі "Буквам" розповів начальник відділу метеопрогнозів Владислав Білик.

"Ось з наступного тижня, вже з 6-7 березня, денні температури в південних областях країни будуть досягати позначки 0 °С і навіть +2.. +3 °С. У центральних областях - Вінницькій, Черкаській, Київській - теж спостерігатиметься підвищення температури. У західних регіонах також морози підуть на спад. Що стосується півночі Лівобережжя, сходу України, там істотного потепління не буде. Щоб серйозно десь потепліло найближчим часом, то такого, звичайно, не буде", - зазначив Білик.

Як повідомляв УНІАН, снігопади атакуватимуть Київ до кінця тижня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Стрічка новин