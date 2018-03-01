"Найближчим часом цього не буде": синоптик розповів, коли в Україну прийде потепління
У північних та східних областях України найближчим часом значного потепління не очікується.
Незначного потепління українцям слід чекати на початку наступного тижня.
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Про це в коментарі "Буквам" розповів начальник відділу метеопрогнозів Владислав Білик.
"Ось з наступного тижня, вже з 6-7 березня, денні температури в південних областях країни будуть досягати позначки 0 °С і навіть +2.. +3 °С. У центральних областях - Вінницькій, Черкаській, Київській - теж спостерігатиметься підвищення температури. У західних регіонах також морози підуть на спад. Що стосується півночі Лівобережжя, сходу України, там істотного потепління не буде. Щоб серйозно десь потепліло найближчим часом, то такого, звичайно, не буде", - зазначив Білик.
Як повідомляв УНІАН, снігопади атакуватимуть Київ до кінця тижня.
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