"Найближчим часом цього не буде": синоптик розповів, коли в Україну прийде потепління

У північних та східних областях України найближчим часом значного потепління не очікується.

У більшості областей потеплішає 6-7 березня / фото nkul.livejournal.com

Незначного потепління українцям слід чекати на початку наступного тижня.

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Про це в коментарі "Буквам" розповів начальник відділу метеопрогнозів Владислав Білик.

"Ось з наступного тижня, вже з 6-7 березня, денні температури в південних областях країни будуть досягати позначки 0 °С і навіть +2.. +3 °С. У центральних областях - Вінницькій, Черкаській, Київській - теж спостерігатиметься підвищення температури. У західних регіонах також морози підуть на спад. Що стосується півночі Лівобережжя, сходу України, там істотного потепління не буде. Щоб серйозно десь потепліло найближчим часом, то такого, звичайно, не буде", - зазначив Білик.

Як повідомляв УНІАН, снігопади атакуватимуть Київ до кінця тижня.