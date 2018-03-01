В Одесі екстремали «зустріли весну», гасаючи вулицями нічного міста на сноубордах (відео)

У «нічному заїзді» засніженим містом взяли участь 15 осіб.

Одеські екстремали використали негоду як привід розважитись / Facebook, Eugene Lata

В Одесі прихильники активного відпочинку використали «перший весняний снігопад» у ніч на 1 березня як можливість покататись вулицями міста на санчатах та сноубордах.

Читайте також Весна затримується: снігопади атакуватимуть Київ до кінця тижняВідповідне відео оприлюднив у Facebook одесит Євген Лата.

«На цей раз у нас було 3 машини, сноуборди, санчата і 15 друзів-екстремалів», - вказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі у зв'язку з несприятливими погодними умовами заняття в школах і дитсадках скасовано до 2 березня включно; відновити повноцінну роботу планується з понеділка, 5 березня.

Сьогодні в Одесі зберігаються складні погодні умови: прогнозується сильний сніг, пориви північно-західного вітру 25-27 м/с.