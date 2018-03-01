Через негоду на Харківщині падають дерева, автомобілі потрапляють у снігові замети

14:33, 1 березня 2018
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Рятувальники звільнили зі снігового полону більше 30 автомобілів.

На Харківщині більше 30 автомобілів застрягли у заметах / ДСНС
На Харківщині більше 30 автомобілів застрягли у заметах / ДСНС

Через погану погоду у Харківській області падають дерева, а автомобілі потрапляють у снігові замети. 

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Підрозділи ДСНС залучались на розпилювання та прибирання повалених дерев та буксирування транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Так, рятувальники за добу 34 рази надавали допомогу по відбуксируванню автомобіля, з яких 3 автомобілі швидкої медичної допомоги. Крім того, рятувальники 2 рази залучались для транспортування людей до стаціонарних пунктів обігріву. 

Наразі у Харківській області працює 375 стаціонарних пунктів обігріву. Зазначається, що за необхідності рятувальники здатні впродовж кількох годин додатково розгорнути нові пункти.

У ДСНС закликають водіїв утриматися від поїздок. Тих, хто змушений сісти за кермо, просять бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху, а також не залишати свій автотранспорт уздовж проїжджої частини доріг, щоб комунальні служби могли вчасно прибирати снігові замети.

Нагадаємо, через складні погодні умови у Херсонській області у снігових заметах застряг 181 автомобіль.

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