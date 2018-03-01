"Звір зі Сходу" приніс в Європу снігопади і морози (фоторепортаж)

Через снігопади в Іспанії 23 траси повністю перекриті.

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Атмосферний фронт, який прозвали "Звір зі Сходу", приніс до Європи сильні снігопади та морози.

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Так, у Великобританії на дорогах автомобільні пробки. По всій країні скасовано сотні поїздів і десятки авіарейсів. З перебоями працює аеропорт і в ірландській столиці Дубліні. У більшості шкіл скасовані заняття, передає Euronews.

Через снігопади в Іспанії 23 траси перекрито повністю. На деяких дорогах заборонено рух вантажівок. Негода також втрутилася в роботу аеропортів у містах Сан-Себастьян, Памплона, Логроньо, а також на Канарських островах.

Нагадаємо, хвиля холоду накрила Хорватію. На вкритій снігом і льодом дорозі сталася аварія, в якій постраждали 14 осіб.