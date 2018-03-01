Завтра в Україні місцями пройде сніг, на півдні та сході потепліє (відеопрогноз)
У західних областях збережеться холодна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, 2 березня в Україні збережеться холодна погода, місцями очікуються снігопади.
Березень принесе до України хуртовини, штормовий вітер та ожеледицю
На сході без опадів, температура до -11°. Жителів південних регіонів очікують снігопади. Температура до -4°.
На заході України хмарно з проясненнями. Температура до -19°.
У північних областях пройде сніг. Температура до -9°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -21°.
За народним прогнозом, 2 березня найкраще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде гарна погода.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 2 березня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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