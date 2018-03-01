Завтра в Україні місцями пройде сніг, на півдні та сході потепліє (відеопрогноз)

16:30, 1 березня 2018
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У західних областях збережеться холодна погода.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 березня в Україні збережеться холодна погода, місцями очікуються снігопади.

Березень принесе до України хуртовини, штормовий вітер та ожеледицю

На сході без опадів, температура до -11°. Жителів південних регіонів очікують снігопади. Температура до -4°.

На заході України хмарно з проясненнями. Температура до -19°.

У північних областях пройде сніг. Температура до -9°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -21°.

За народним прогнозом, 2 березня найкраще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде гарна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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