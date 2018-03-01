Снігопади, хуртовини та шторм: синоптик попередила про "циклонічне дежавю" у суботу
За словами Наталії Діденко, з вечора 2 березня та впродовж 3 березня в Україні спостерігатиметься "циклонічне дежавю" - снігопади, хуртовини та штормовий вітер.
Завтра, 2-го березня, в Україні опади та явища послабшають, а сьогоднішній циклон залишить межі України.
Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, в п'ятницю у більшості областей вітер стане помірним, а інтенсивність снігу значно зменшиться.
Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє
Однак морози, за її прогнозом, навпаки, залишаться «кусючими».
«Найближчої ночі -12-17, на Заході -16-23 градуси. Завтра вдень -7-14 градусів.
У південній частині вночі -9-14, вдень -1-7 градусів», – пише Діденко.
Завтра ближче до другої половини дня на Південь України знову ввірветься черговий активний циклон з районів Середземномор`я. «І знову з вечора 2 березня та впродовж 3 березня в Україні циклонічне дежавю - снігопади, хуртовини, штормовий вітер», – зазначила синоптик.
Вона також повідомила, що завтра у Києві опади та явища послабшають, морози «щипатимуться боляче», вночі -14, вдень -10 градусів.
«Але! 3-го березня до столиці знову підсунеться мачо-циклон з південних країв. Тому до холодяки знову приєднаються снігопади та хуртовини», – додала Діденко.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +14°
-
Дніпро+23°... +11°
-
Донецьк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запоріжжя+24°... +12°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+26°... +14°
-
Кіровоград+26°... +11°
-
Луганськ+21°... +10°
-
Луцьк+28°... +15°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+25°... +12°
-
Одеса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+29°... +15°
-
Сімферополь+23°... +6°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +15°
-
Харків+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+25°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+27°... +17°