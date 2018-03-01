Снігопади, хуртовини та шторм: синоптик попередила про "циклонічне дежавю" у суботу

За словами Наталії Діденко, з вечора 2 березня та впродовж 3 березня в Україні спостерігатиметься "циклонічне дежавю" - снігопади, хуртовини та штормовий вітер.

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Завтра, 2-го березня, в Україні опади та явища послабшають, а сьогоднішній циклон залишить межі України.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, в п'ятницю у більшості областей вітер стане помірним, а інтенсивність снігу значно зменшиться.

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Однак морози, за її прогнозом, навпаки, залишаться «кусючими».

«Найближчої ночі -12-17, на Заході -16-23 градуси. Завтра вдень -7-14 градусів.

У південній частині вночі -9-14, вдень -1-7 градусів», – пише Діденко.

Завтра ближче до другої половини дня на Південь України знову ввірветься черговий активний циклон з районів Середземномор`я. «І знову з вечора 2 березня та впродовж 3 березня в Україні циклонічне дежавю - снігопади, хуртовини, штормовий вітер», – зазначила синоптик.

Вона також повідомила, що завтра у Києві опади та явища послабшають, морози «щипатимуться боляче», вночі -14, вдень -10 градусів.

«Але! 3-го березня до столиці знову підсунеться мачо-циклон з південних країв. Тому до холодяки знову приєднаються снігопади та хуртовини», – додала Діденко.