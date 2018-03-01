У Києві завтра без опадів, температура до -12°

17:00, 1 березня 2018
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Вдень у столиці температура до -8°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 2 березня, у Києві без опадів, температура до -12°.

Березень принесе до України хуртовини, штормовий вітер та ожеледицю

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -8°, ввечері - до -11°. Вітер мінливий, до 4,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:42, а зайде у 17:38.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня в Україні збережеться холодна погода, місцями очікуються снігопади.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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