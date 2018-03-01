Негода залишила жителів низки населених пунктів Донбасу без води

Також через погіршення погодних умов було знеструмлено 2036 абонентів у Старобільському, Попаснянському та Сватівському районах Луганської області.

КП «Вода Донбасу» припинило подачу води до низки поселень / фото УНІАН

На Донбасі через негоду і, як наслідок знеструмлення насосної станції КП «Вода Донбасу», припинено водопостачання низки населених пунктів.

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Про це повідомляється у мікроблозі Twitter Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ).

«Через знеструмлення насосної станції КП «Вода Донбасу» припинено водопостачання на Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівку, Вугледар, Волноваху, Докучаєвськ та Маріуполь», - йдеться у повідомленні.

Також у зв’язку з несприятливими погодними умовами «Вода Донбасу» припинила подачу води до Новолуганського. «Без води 25 п’ятиповерхівок. Стався прорив на водоводі Ду-200 мм. Ремонтні роботи заплановані на 2 березня», - поінформували у міністерстві.

Також, за даними МінТОТ, через погіршення погодних умов було знеструмлено 2036 абонентів у Старобільському, Попаснянському та Сватівському районах Луганської області. У Старобільському районі електропостачання вже відновили.