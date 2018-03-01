Негода у Києві: ситуація на дорогах столиці значно покращилася (відео)

Проте на узбіччях та тротуарах сніг майже ніде не розчищений.

На дорогах Києва затори майже зникли.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Проте на узбіччях та тротуарах сніг майже ніде не розчищений – лише розтоптані людьми стежки. Фурам рух по місту повністю дозволили.

Однак вже зараз кількість заторів на в’їздах до Києва поступово зменшується.

Водночас двірники не встигають прибирати кучугури снігу у Києві.

Читайте також Кличко послав депутатів Київради розчищати сніг

В столиці сніжити почало близько півночі, над ранок снігопад переріс у хуртовину. Снігоприбиральна техніка почала працювати ще з ночі, однак заледве може впоратися із головними дорогами, вже не кажучи про другорядні.. Автомобілі, застряглі на підйомах, витягають спеціальними тягачами. В’їзди до столиці були обмежені для фур.