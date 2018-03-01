Синоптик показала потужний циклон над Україною, який "скасував" прихід весни (карти)
В Україні з приходом весни вирує циклон. 2 березня він відійде, та вже наступного дня йому на зміну прийде інший.
Синоптик Наталка Діденко показала перший весняний циклон, який накрив Україну й приніс негоду.
Весна затримується: снігопади атакуватимуть Київ до кінця тижня"Оце він - ні гори, ні низу - зараз носиться Україною. Ще його також видно на другому фото. Із супутника", - підписала вона світлини на своїй сторінці у Facebook.
За прогнозом синоптика, до нашої країни 3 березня стрибоне новий черговий циклон, який наразі перебуває над Італією, Балканами.
"Тому - завтра трохи передих від циклонів, післязавтра - знову все закрутиться", - додала Діденко.
Як повідомляла Погода УНІАН, 2 березня в Україні збережеться холодна погода, місцями очікуються снігопади.
Березень зустрів українців хуртовинами, штормовим вітром та ожеледицею. Також в Україні лютують морози. Сьогодні вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях очікується сильний сніг, хуртовини, снігові замети. У Приазов'ї подекуди - налипання мокрого снігу та ожеледь; окремі пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни очікується ожеледиця.
У "Борисполі" через негоду затримали рейси. До Києва не пускають вантажівки, на Одещині обмежують рух транспорту. Через негоду в Україні знеструмлено 174 населені пункти.
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