Синоптик показала потужний циклон над Україною, який "скасував" прихід весни (карти)

18:33, 1 березня 2018
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В Україні з приходом весни вирує циклон. 2 березня він відійде, та вже наступного дня йому на зміну прийде інший.

Україна лише день відпочине від циклону / фото УНІАН
Україна лише день відпочине від циклону / фото УНІАН

Синоптик Наталка Діденко показала перший весняний циклон, який накрив Україну й приніс негоду.

Весна затримується: снігопади атакуватимуть Київ до кінця тижня"Оце він - ні гори, ні низу - зараз носиться Україною. Ще його також видно на другому фото. Із супутника", - підписала вона світлини на своїй сторінці у Facebook.

За прогнозом синоптика, до нашої країни 3 березня стрибоне новий черговий циклон, який наразі перебуває над Італією, Балканами.

"Тому - завтра трохи передих від циклонів, післязавтра - знову все закрутиться", - додала Діденко.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Як повідомляла Погода УНІАН, 2 березня в Україні збережеться холодна погода, місцями очікуються снігопади.

Березень зустрів українців хуртовинами, штормовим вітром та ожеледицею. Також в Україні лютують морози. Сьогодні вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях очікується сильний сніг, хуртовини, снігові замети. У Приазов'ї подекуди - налипання мокрого снігу та ожеледь; окремі пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах країни очікується ожеледиця.

У "Борисполі" через негоду затримали рейси. До Києва не пускають вантажівки, на Одещині обмежують рух транспорту. Через негоду в Україні знеструмлено 174 населені пункти.

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