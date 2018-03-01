В Одеській області через негоду не працюють 640 шкіл

20:43, 1 березня 2018
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Навчання призупинено у 20 районах області, в 7 об'єднаних територіальних громадах, у 6 містах.

УНИАН
Діти залишилися вдома у зв'язку з негодою \ УНІАН

В Одеській області через негоду не працюють 640 шкіл, заняття не відвідують 214 тисяч дітей. Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні оперативного штабу при Одеській обласній державній адміністрації заявив голова ОДА Максим Степанов.

В Одесі через негоду заняття в школах скасовано до 5 березня«Сьогодні 640 навчальних закладів області не працюють. Діти залишилися вдома у зв'язку з негодою», - сказав Степанов.

На даний час навчання призупинено в 20 районах області, в 7 об'єднаних територіальних громадах, а також у 6 містах, утому числі, в Болграді, Подільському та Одесі. В цілому, освітні установи не відвідують понад 214 тисяч учнів.

Також під час наради було обговорено роботу «швидкої допомоги» під час негоди. Як зазначив заступник директора департаменту охорони здоров'я - начальник управління розвитку, планування та організаційно-фінансового забезпечення Одеської ОДА Ігор Гінжул, за добу під час снігопаду «швидка допомога» здійснила 1,4 тис. виїздів.

«На «швидких» працювало 175 бригад. Понад 300 осіб були госпіталізовані. За добу у зв'язку з переохолодженням звернулися 10 жителів регіону, з них 8 госпіталізовані. У більшості випадків це люди без певного місця проживання», - зазначив Гінжул.

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