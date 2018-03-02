В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у деяких областях трохи потепліє (карта)

08:00, 2 березня 2018
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На заході збережеться холодна погода.

В Україні очікуються снігопади / УНІАН
В Україні очікуються снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 березня майже по всій Україні збережеться холодна погода, місцями очікуються снігопади.

Через негоду на Харківщині падають дерева, автомобілі потрапляють у снігові замети

На сході без опадів, температура до -11°. Жителів південних регіонів очікують снігопади. Температура до -4°.

На заході України хмарно з проясненнями. Температура до -19°.

У північних областях пройде сніг. Температура до -9°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -21°.

Прогноз на 2 березня / УНІАН
Прогноз на 2 березня / УНІАН

За народним прогнозом, 2 березня найкраще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде гарна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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