В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у деяких областях трохи потепліє (карта)

На заході збережеться холодна погода.

В Україні очікуються снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 березня майже по всій Україні збережеться холодна погода, місцями очікуються снігопади.

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На сході без опадів, температура до -11°. Жителів південних регіонів очікують снігопади. Температура до -4°.

На заході України хмарно з проясненнями. Температура до -19°.

У північних областях пройде сніг. Температура до -9°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -21°.

Прогноз на 2 березня / УНІАН

За народним прогнозом, 2 березня найкраще звернути увагу на небо. Якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде гарна погода.

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