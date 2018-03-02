Негода в Україні: більше 30 населених пунктів залишаються без світла

09:26, 2 березня 2018
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До міст Кропивницький, Миколаїв та Херсон все ще обмежено в’їзд великогабаритного транспорту.

Через негоду знеструмлено 33 населені пункти / Фото УНІАН
Через негоду знеструмлено 33 населені пункти / Фото УНІАН

Внаслідок ускладнення погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП в Україні знеструмлені 33 населені пункти в 5 областях.

В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у деяких областях трохи потепліє (карта)

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Запорізькій області знеструмлено 16 населених пунктів, Донецькій – 12, Луганській – 3, Дніпропетровській – 1 та Чернігівській – 1.

Рятувальники зазначають, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. До міст Кропивницький, Миколаїв та Херсон все ще обмежено в’їзд великогабаритного транспорту.

Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, через погану погоду у Харківській області падають дерева, а автомобілі потрапляють у снігові замети. 

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