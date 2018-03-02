Негода в Україні: більше 30 населених пунктів залишаються без світла
До міст Кропивницький, Миколаїв та Херсон все ще обмежено в’їзд великогабаритного транспорту.
Внаслідок ускладнення погодних умов (сильний сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП в Україні знеструмлені 33 населені пункти в 5 областях.
В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у деяких областях трохи потепліє (карта)
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, у Запорізькій області знеструмлено 16 населених пунктів, Донецькій – 12, Луганській – 3, Дніпропетровській – 1 та Чернігівській – 1.
Рятувальники зазначають, що рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. До міст Кропивницький, Миколаїв та Херсон все ще обмежено в’їзд великогабаритного транспорту.
Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, через погану погоду у Харківській області падають дерева, а автомобілі потрапляють у снігові замети.
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Донецьк+21°... +8°
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Кіровоград+26°... +11°
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Луганськ+21°... +10°
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Луцьк+28°... +15°
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Миколаїв+25°... +12°
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Одеса+22°... +13°
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Херсон+25°... +12°
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