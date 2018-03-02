У Полтавській області за добу рятувальники витягли зі снігових заторів більше 300 автомобілів
У звільненому зі снігового полону автотранспорті перебували 392 людини.
У Полтавській області зі снігових заторів за минулу добу рятувальники витягли 286 вантажних і 25 легкових автомобілів, шість "швидких" і два автобуси.
В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у деяких областях трохи потепліє (карта)
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області, протягом доби підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ускладнення погодних умов.
"Надана допомога 286 вантажним і 25 легковим автомобілям, 2 автобусам та 6 автомобілів швидкої допомоги, в яких знаходилися 392 людини", - йдеться в повідомленні.
Також у прес-службі ГУ ДСНС в Полтавській області підкреслили, що з метою надання допомоги людям у період значного зниження температури, місцевими органами влади на території області встановлено 111 пунктів обігріву.
Нагадаємо, через погану погоду в Харківській області падають дерева, а автомобілі потрапляють в снігові замети.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +14°
-
Дніпро+23°... +11°
-
Донецьк+21°... +8°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запоріжжя+24°... +12°
-
Івано-Франківськ+29°... +15°
-
Київ+26°... +14°
-
Кіровоград+26°... +11°
-
Луганськ+21°... +10°
-
Луцьк+28°... +15°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+25°... +12°
-
Одеса+22°... +13°
-
Полтава+23°... +13°
-
Рівне+29°... +15°
-
Сімферополь+23°... +6°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+26°... +15°
-
Харків+22°... +12°
-
Херсон+25°... +12°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+25°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+27°... +17°