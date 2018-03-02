У Полтавській області за добу рятувальники витягли зі снігових заторів більше 300 автомобілів

10:36, 2 березня 2018
109
0

У звільненому зі снігового полону автотранспорті перебували 392 людини.

У Полтавській області 300 автомобілів застрягли у снігових заметах / ДСНС
У Полтавській області 300 автомобілів застрягли у снігових заметах / ДСНС

У Полтавській області зі снігових заторів за минулу добу рятувальники витягли 286 вантажних і 25 легкових автомобілів, шість "швидких" і два автобуси.

В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у деяких областях трохи потепліє (карта)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області, протягом доби підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ускладнення погодних умов.

"Надана допомога 286 вантажним і 25 легковим автомобілям, 2 автобусам та 6 автомобілів швидкої допомоги, в яких знаходилися 392 людини", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі ГУ ДСНС в Полтавській області підкреслили, що з метою надання допомоги людям у період значного зниження температури, місцевими органами влади на території області встановлено 111 пунктів обігріву.

Нагадаємо, через погану погоду в Харківській області падають дерева, а автомобілі потрапляють в снігові замети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)
У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку У Рівному встановили охолоджуючу водяну рамку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
91 %
748 мм
3.5 м/с
88 %
Стрічка новин