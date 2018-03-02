У Полтавській області за добу рятувальники витягли зі снігових заторів більше 300 автомобілів

У звільненому зі снігового полону автотранспорті перебували 392 людини.

У Полтавській області 300 автомобілів застрягли у снігових заметах / ДСНС

У Полтавській області зі снігових заторів за минулу добу рятувальники витягли 286 вантажних і 25 легкових автомобілів, шість "швидких" і два автобуси.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області, протягом доби підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ускладнення погодних умов.

"Надана допомога 286 вантажним і 25 легковим автомобілям, 2 автобусам та 6 автомобілів швидкої допомоги, в яких знаходилися 392 людини", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі ГУ ДСНС в Полтавській області підкреслили, що з метою надання допомоги людям у період значного зниження температури, місцевими органами влади на території області встановлено 111 пунктів обігріву.

Нагадаємо, через погану погоду в Харківській області падають дерева, а автомобілі потрапляють в снігові замети.