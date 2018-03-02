Погода на вихідні: до України повернуться сильні снігопади (карта)
На заході очікується до -20°.
На вихідних до України повернуться снігопади, у більшості областей збережеться морозна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -11°, вдень 0°. У неділю також очікуються опади, -12°...-5°.
В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у деяких областях трохи потепліє (карта)
У Львові завтра снігопад, вночі -16°, вдень -7°. У неділю хмарно, -13°...-5°.
У Луцьку в суботу вночі -11°, вдень -6°, пройде сніг. У неділю вночі -15°, вдень -3° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу пройде сніг, температура повітря -14°...-3°. У неділю до -25°, можливий дощ.
В Одесі на вихідних пройде сніг. У суботу температура вночі -12°, вдень +3°. У неділю -11°...-4°.
У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -11°, вдень -2°. У неділю -9°...-7°, також очікуються опади.
У Дніпрі в суботу сильний сніг. Температура вночі -10°, вдень +1°. У неділю без опадів, температура повітря -10°...-6°.
У Сімферополі завтра пройде злива, -2°...+10°. У неділю -7°...+2°, без опадів.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі -5°, вдень -3°. У неділю без опадів, температура до -4°.
У Краматорську у суботу мінлива хмарність, температура вночі -8°, вдень -2°. У неділю температура до -10°, хмарно.
У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг, температура вночі -6°, вдень -2°. У неділю -10°...-3°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -20°. У неділю без опадів, вночі -15°, вдень -2°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -15°, вдень -8°. У неділю хмарно, вночі -15°, вдень до -3°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до -14°. У неділю температура до -24°, мінлива хмарність.
У Сваляві завтра без опадів, -19°, у неділю сонячно, температура повітря -16° ...0°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +14°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+24°... +12°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+26°... +14°
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Кіровоград+26°... +11°
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Луганськ+21°... +10°
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Луцьк+28°... +15°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+25°... +12°
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Одеса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+23°... +6°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +15°
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Харків+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+25°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+27°... +17°