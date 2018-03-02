Погода на вихідні: до України повернуться сильні снігопади (карта)

На заході очікується до -20°.

На вихідних в Україну повернуться снігопади / УНІАН

На вихідних до України повернуться снігопади, у більшості областей збережеться морозна погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -11°, вдень 0°. У неділю також очікуються опади, -12°...-5°.

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У Львові завтра снігопад, вночі -16°, вдень -7°. У неділю хмарно, -13°...-5°.

У Луцьку в суботу вночі -11°, вдень -6°, пройде сніг. У неділю вночі -15°, вдень -3° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу пройде сніг, температура повітря -14°...-3°. У неділю до -25°, можливий дощ.

В Одесі на вихідних пройде сніг. У суботу температура вночі -12°, вдень +3°. У неділю -11°...-4°.

У Харкові в суботу снігопад, температура вночі -11°, вдень -2°. У неділю -9°...-7°, також очікуються опади.

Прогноз на 3 березня / УНІАН

Прогноз на 4 березня / УНІАН

У Дніпрі в суботу сильний сніг. Температура вночі -10°, вдень +1°. У неділю без опадів, температура повітря -10°...-6°.

У Сімферополі завтра пройде злива, -2°...+10°. У неділю -7°...+2°, без опадів.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі -5°, вдень -3°. У неділю без опадів, температура до -4°.

У Краматорську у суботу мінлива хмарність, температура вночі -8°, вдень -2°. У неділю температура до -10°, хмарно.

У Сєвєродонецьку завтра пройде сніг, температура вночі -6°, вдень -2°. У неділю -10°...-3°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -20°. У неділю без опадів, вночі -15°, вдень -2°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -15°, вдень -8°. У неділю хмарно, вночі -15°, вдень до -3°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до -14°. У неділю температура до -24°, мінлива хмарність.

У Сваляві завтра без опадів, -19°, у неділю сонячно, температура повітря -16° ...0°.

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