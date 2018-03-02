Завтра негода повернеться: синоптики попереджають про снігопади, вітер та ожеледь

Сильний сніг очікується майже по всій Україні.

Завтра до України повернуться снігопади / УНІАН

Завтра, 3 березня, в Україні очікуються снігопади, штормовий вітер та ожеледь.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, внаслідок впливу чергового циклону очікується погіршення погодних умов: сильний сніг, хуртовини в Черкаській, Полтавській, Харківській, Сумській областях; сильний сніг з дощем у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях; налипання мокрого снігу та ожеледь вночі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, вдень в Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Крім того, пориви вітру 15-20 м/с в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській та Сумській областях.

Нагадаємо, 2 березня майже по всій Україні збережеться холодна погода, місцями очікуються снігопади.