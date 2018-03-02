Завтра негода повернеться: синоптики попереджають про снігопади, вітер та ожеледь
Сильний сніг очікується майже по всій Україні.
Завтра, 3 березня, в Україні очікуються снігопади, штормовий вітер та ожеледь.
Через негоду на Харківщині падають дерева, автомобілі потрапляють у снігові замети
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Так, внаслідок впливу чергового циклону очікується погіршення погодних умов: сильний сніг, хуртовини в Черкаській, Полтавській, Харківській, Сумській областях; сильний сніг з дощем у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях; налипання мокрого снігу та ожеледь вночі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, вдень в Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Крім того, пориви вітру 15-20 м/с в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській та Сумській областях.
Нагадаємо, 2 березня майже по всій Україні збережеться холодна погода, місцями очікуються снігопади.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +14°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+24°... +12°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+26°... +14°
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Кіровоград+26°... +11°
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Луганськ+21°... +10°
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Луцьк+28°... +15°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+25°... +12°
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Одеса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+23°... +6°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +15°
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Харків+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+25°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+27°... +17°