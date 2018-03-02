В Японії почалося виверження вулкана Сіммое

У регіоні запроваджено третій рівень небезпеки.

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Вулкан Сиіммое між префектурами Міядзакі і Кагосіма на острові Кюсю в Японії 1 березня почав вивергатися.

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Недалеко від населеного пункту Міядзакі випав вулканічний попіл, передає Сіньхуа з посиланням на Метеорологічне агентство Японії.

У регіоні запроваджено третій рівень небезпеки, який передбачає заборону на сходження і наближення до гори.

Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра сталося виверження вулкана Синабунг.