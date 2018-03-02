В Японії почалося виверження вулкана Сіммое

14:25, 2 березня 2018
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У регіоні запроваджено третій рівень небезпеки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Вулкан Сиіммое між префектурами Міядзакі і Кагосіма на острові Кюсю в Японії 1 березня почав вивергатися.

Біля берегів Північних Маріанських островів стався потужний землетрус

Недалеко від населеного пункту Міядзакі випав вулканічний попіл, передає Сіньхуа з посиланням на Метеорологічне агентство Японії.

У регіоні запроваджено третій рівень небезпеки, який передбачає заборону на сходження і наближення до гори.

Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра сталося виверження вулкана Синабунг.

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