Синоптик радить обирати неділю для поїздок: завтра до України знову увірветься циклон

15:17, 2 березня 2018
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У неділю циклон залишить межі України і вже ввечері він перетне, у північно-східному напрямку, кордони Чернігівської та Сумської областей.

Завтра очікуються снігопади, вітер, мокрий сніг / фото УНІАН
Завтра очікуються снігопади, вітер, мокрий сніг / фото УНІАН

Завтра, 3 березня, до України знову увірветься циклон, який принесе снігопади, вітер, мокрий сніг та налипання мокрого снігу.

Снігопади, хуртовини та шторм: синоптик попередила про "циклонічне дежавю" у суботу

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо ви плануєте кудись піти чи поїхати – краще в неділю. У суботу, 3-го березня, до нас знову вривається циклон із підозрілою компашкою: снігопади, вітер, мокрий сніг та налипання мокрого снігу», – написала синоптик.

При цьому, за її даними, за Заході України ситуація буде спокійнішою.

У неділю циклон залишить межі України і вже ввечері він перетне, у північно-східному напрямку, кордони Чернігівської та Сумської областей.

«Тому обирайте неділю, якщо є можливість вибору. З 6-го березня потепліє», – додала Діденко.

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