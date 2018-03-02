Синоптик радить обирати неділю для поїздок: завтра до України знову увірветься циклон
У неділю циклон залишить межі України і вже ввечері він перетне, у північно-східному напрямку, кордони Чернігівської та Сумської областей.
Завтра, 3 березня, до України знову увірветься циклон, який принесе снігопади, вітер, мокрий сніг та налипання мокрого снігу.
Снігопади, хуртовини та шторм: синоптик попередила про "циклонічне дежавю" у суботу
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
«Якщо ви плануєте кудись піти чи поїхати – краще в неділю. У суботу, 3-го березня, до нас знову вривається циклон із підозрілою компашкою: снігопади, вітер, мокрий сніг та налипання мокрого снігу», – написала синоптик.
При цьому, за її даними, за Заході України ситуація буде спокійнішою.
У неділю циклон залишить межі України і вже ввечері він перетне, у північно-східному напрямку, кордони Чернігівської та Сумської областей.
«Тому обирайте неділю, якщо є можливість вибору. З 6-го березня потепліє», – додала Діденко.
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