Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

15:25, 2 березня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Протягом 3-4 березня у Карпатах утримається лавинна небезпека.

В Україні сьогодні місцями пройде сніг, у деяких областях трохи потепліє (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 3-4 березня у горах Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних до України повернуться снігопади, у більшості областей збережеться морозна погода.

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