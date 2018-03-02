Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Протягом 3-4 березня у Карпатах утримається лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 3-4 березня у горах Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних до України повернуться снігопади, у більшості областей збережеться морозна погода.