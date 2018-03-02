Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 6,1

16:19, 2 березня 2018
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Інформації та потерпілих і руйнування не надходило.

Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Біля берегів індонезійської провінції Малуку 2 березня стався землетрус магнітудою 6,1.

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Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 362 км від Амбона, адміністративного центру провінції Малуку. Вогнище залягало на глибині 166 км, передає Сіньхуа з посиланням на Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії.

Інформації та потерпілих і руйнування не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, більше 30 людей загинули в результаті землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї.

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