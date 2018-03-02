До Києва завтра вранці обмежать в’їзд великогабаритного транспорту
Як наголосили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій, обмеження в’їзду в місто дасть змогу уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.
У зв’язку із погіршенням погодних умов 3 березня з 04:00 до 10:00 буде обмежено в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту до Києва.
Як повідомляє Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації Київської міської державної адміністрації, таке рішення було сьогодні прийняте Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
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Як наголосили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій, обмеження в’їзду в місто дасть змогу уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.
Як повідомлялось, у суботу, 3 березня, у Києві вночі та вранці очікується сильний сніг.
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