Європа потерпає від холодів та хуртовини: загинули щонайменше 55 людей (відео)

Через негоду скасовано сотні авіарейсів, припинено сполучення автомобільними та залізничними шляхами, закрито школи.

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Країни Європи страждають від морозів та негоди. Наразі від важких погодних умов загинули щонайменше 55 осіб.

Читайте також Завтра негода повернеться: синоптики попереджають про снігопади, вітер та ожеледьЯк повідомляє BBC, через хуртовину та снігопади скасовано сотні авіарейсів, закрито школи, припинено сполучення автомобільними та залізничними шляхами. Незвичайні холоди наступили навіть на південь середземноморського регіону.

Кількість смертей, пов’язаних з погодніми умовами, виросла до 55 осіб. Так, у Польщі загинула 21 особа. Повідомляється про смертельні випадки в Іспанії, Італії, Литві, Франції, Сербії, Словенії, Чехії, Румунії, Великій Британії та Нідерландах.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що особливо вразливими для холодів є бездомні та бідні особи, а також мігранти.

У Парижі влада у зв’язку з холодами надала притулок для приблизно 3 тисяч безпритульних.

Напередодні повідомлялось, що атмосферний фронт, який прозвали "Звір зі Сходу", приніс до Європи сильні снігопади та морози.