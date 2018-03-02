Україну на вихідних атакуватиме циклон - замете снігом (карти)

У зв’язку з несприятливими погодними умовами комунальники працюють у посиленому режимі.

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У суботу, 3 березня, внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови.

У південних, східних, більшості центральних областей прогнозується сильний сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах очікується сильний сніг, хуртовини.

"В Україні пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни ожеледиця", - додали в Гідрометцентрі.

Читайте також Негода в Україні: більше 30 населених пунктів залишаються без світлаУ суботу, 3 березня, у Києві вночі та вранці очікується сильний сніг. Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За даними Укргідрометцентру, приріст снігового покриву у столиці становитиме 10-17 см.

Завтра у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2-й (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж і комунального господарства.

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

Як повідомляла Погода УНІАН, у зв’язку із погіршенням погодних умов 3 березня з 04:00 до 10:00 буде обмежено в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту до Києва.