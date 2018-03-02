Україну на вихідних атакуватиме циклон - замете снігом (карти)
У зв’язку з несприятливими погодними умовами комунальники працюють у посиленому режимі.
У суботу, 3 березня, внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови.
У південних, східних, більшості центральних областей прогнозується сильний сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах очікується сильний сніг, хуртовини.
"В Україні пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни ожеледиця", - додали в Гідрометцентрі.
Негода в Україні: більше 30 населених пунктів залишаються без світлаУ суботу, 3 березня, у Києві вночі та вранці очікується сильний сніг. Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
За даними Укргідрометцентру, приріст снігового покриву у столиці становитиме 10-17 см.
Завтра у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2-й (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж і комунального господарства.
Як повідомляла Погода УНІАН, у зв’язку із погіршенням погодних умов 3 березня з 04:00 до 10:00 буде обмежено в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту до Києва.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +14°
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Дніпро+23°... +11°
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Донецьк+21°... +8°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+24°... +12°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+26°... +14°
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Кіровоград+26°... +11°
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Луганськ+21°... +10°
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Луцьк+28°... +15°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+25°... +12°
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Одеса+22°... +13°
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Полтава+23°... +13°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+23°... +6°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +15°
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Харків+22°... +12°
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Херсон+25°... +12°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+25°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+27°... +17°